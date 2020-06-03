英国首相鲍里斯·约翰逊

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2020年6月3日，星期三，英国首相鲍里斯·约翰逊离开伦敦唐宁街10号，前往下议院参加会议。约翰逊早些时候宣布，如果中国为香港颁布国家安全法，他的英国准备向近300万香港公民敞开大门。(Jonathan Brady/PA via AP)

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