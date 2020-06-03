Britain's Prime Minister Boris Johnson leaves 10 Downing Street in London, bound for PMQs in the House of Commons, Wednesday June 3, 2020. Johnson announced earlier that his Britain is ready to open the door to almost 3 million Hong Kong citizens if China enacts a national security law for the city. (Jonathan Brady/PA via AP)

英国首相鲍里斯·约翰逊

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年6月3日（星期三）11:25

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2020年6月3日，星期三，英国首相鲍里斯·约翰逊离开伦敦唐宁街10号，前往下议院参加会议。约翰逊早些时候宣布，如果中国为香港颁布国家安全法，他的英国准备向近300万香港公民敞开大门。(Jonathan Brady/PA via AP)

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