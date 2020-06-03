加拿大新冠病毒疫情高峰时医疗防护用品极为紧缺 / THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

防疫情卷土重来加拿大政府加紧囤货

作者 方华 |
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发表 2020年6月3日（星期三）06:31

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在COVID-19病毒肺炎疫情不断缓解的情况下，加拿大各省开始分步骤重开经济和社会活动；但加拿大联邦政府却仍然在加紧囤积抗疫物资，特别是供医护人员使用的口罩、面罩、手套、防护服、洗手液和消毒液等物资，这一切都是为了防范可能会卷土重来的COVID-19病毒肺炎疫情。

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这些防护用品被用飞机、货轮运抵加拿大后，被送往联邦政府指定的战略储备仓库。

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加拿大自由党联邦政府负责政府采购事务的部长Anita Anand星期二表示，医疗防护用品的国际供应链已经稳定下来，加拿大政府继续在国际市场加紧采购医疗防护用品、同时加大了在加拿大国内的采购力度。

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Anita Anand还证实，联邦政府已经未雨绸缪的订购了3700万个注射器，以便在针对COVID-19病毒肺炎的疫苗被研制出来后，能够及时给加拿大民众注射。

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目前缺货程度最大的是呼吸机。加拿大联邦政府订购了4万台呼吸机，但到目前为止只到货203台，原因是加拿大供货商需要时间去安装和调试设备才能开始量产。

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