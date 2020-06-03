香港民主活动人士拿着标语牌在立法会外

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2020年6月3日，星期三，香港民主活动人士拿着标语牌在立法会外对媒体发表讲话，敦促欧洲领导人反对香港的国家安全法。英国首相鲍里斯·约翰逊表示，如果中国为香港颁布国家安全法，英国随时准备向近300万香港公民敞开大门。他在当地一家报纸的专栏中表示，该法律将限制自由，令许多香港人担心他们的生活方式。(AP Photo/Kin Cheung)

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