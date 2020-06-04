专访多元、包容、青年部部长Chagger：“加拿大绝不容忍种族主义；共同参与带来改变

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作为少数族裔与女性，我也经历过种族歧视

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星期三，加广中文台”追踪新冠病毒大爆发特别节目“，专访了加拿大文化遗产部下的多元、包容、与青年部部长巴蒂什.释佳(Bardish Chagger)女士。

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释佳来自于一个印度移民家庭，出生于安大略省滑铁卢。她于2015年首次当选自由党联邦议员，在担任多元、包容、青年部长之前，曾担任自由党议会首席议员、小生意与旅行部长等职。

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RCI专访释佳（英文）：

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“新冠病毒爆发带来对亚裔社区仇恨是不能容忍的”

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释佳表示，对于新冠病毒爆发期间，亚裔所遭受的歧视与仇视，感到非常心痛。她说，自由党联邦政府谴责歧视、种族主义、排外、仇视同性恋等，这些仇恨与暴力行为在加拿大是不能容忍的。

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她说，自己也在与全国的少数族裔社区沟通，包括亚裔社区、华裔社区，因而了解到，很多受到歧视与仇恨的亚裔，他们家族来到加拿大已经是好几代人了。但因为他们的外貌，他们的肤色，或是他们的语言，周围其他人就觉得可以用暴力对待他们。这不行，绝对不行。

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加拿大存在制度性的歧视吗？

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释佳表示，我们加拿大人很骄傲于自己的多元，并对此感到自豪。但是，大家也都发现，我们可以做的更多更好。

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她说，很重要的一点是，如果看到歧视行为，我们要说出来，无论是种族歧视，仇恨，还是暴力，要勇敢发声。

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加拿大有很多组织非常努力，要建立一个包容和多元的社会。释佳希望大家都来想想，我们希望生活在一个怎样的国度。她说，希望我们能创立一个真正多元的加拿大，大家生活在一起，每个人各尽所能，并且感到安全。

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释佳没有正面使用“系统性歧视”的这个词，但是，她说：“如果我们回看历史，即使是与原住民的关系上，我们现在也需要努力改变与改善。这也是为什么，自由党政府在去年底设立了“反种族主义秘书处”，以及启动的“政府机构聘用程序（Appointment Precess），就是希望能够令拥有多元背景的人进入政府体制，能够让政府的决策反应出这种多元。

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她表示，这是自由党政府从2015年开始就做的，是在性别基础上数据分析（GBA+ ），而那个加号的意思就是，更多基于社会结构上的数据分析。

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平权会设立“歧视/仇视报告网站”

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上个星期，华人平权会（CCNC）多伦多分会宣布，受加拿大文化遗产部数码倡议项目的资助，发布了全国性的“新冠病毒相关种族歧视/仇视报告网站”。

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释佳很高兴这个项目的设立。她说，设立这个项目是希望就新冠病毒爆发向社区提供正确的信息，提供基于科学与医学的信息，并以此对抗虚假信息传播。

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就联邦政府的层面，还是有很多的反种族主义、反仇恨项目，比如社区支持的多元文化项目，反种族歧视项目。

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她说，自己希望能够做更多，但同时，也希望倾听社区的声音。政府部门常常以为自己对解决社区问题拥有答案，但还是必须了解，什么是社区所需要的。在这点上，我们需要数据。

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同时，她强调说，在报告仇恨/歧视事件的时候，我们需要懂得，报告人是非常有勇气的 —— 每一次他们诉说自己的经历，都需要重回痛苦的记忆。但收集这类的数据非常重要，让我们了解究竟发生了些什么，在哪里发生的 —— 我们也需要一个体系来保证正义得到声张，尤其是看到当下的“黑人的命也是命”以及各种抗议示威活动，非常重要的一点就是，我们的体系对每个人都是公正的。

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作为少数族裔与女性，我也经历过种族歧视

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释佳生长在安大略省滑铁卢地区。她的父母在七零年代初从印度移民来到加拿大。

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她说，最近自己非常关注国际事件，但是，落实到行动上，她希望能够代表自己的社区。从目前的证据来看，加拿大确实有种族歧视与暴力，不是所有人在这块土地上都感到安全。

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她相信，这也是政府与领导人需要回应的。他们需要了解，在加拿大针对黑人和亚裔的种族歧视确实存在，我们不仅仅是要倾听，也要认真对待这些事件，共同努力，提供一个更好更强大的社区。她希望，我们现在共同努力，让下一代人不需要再经历这些。

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她说：“我感觉非常自豪，也很幸运，自己生长的滑铁卢地区，大家都非常保护我 —— 那也是个适合孩子成长的社区，我的老师、家人们都非常棒。但是当然，比如我的肤色，还有我是个女性，而且一直看着是个年轻女性，还有我的名字Bardish，就不是一个普通的名字，所以，有许多的时候，我要面对歧视，面对种族主义，面对暴力。”

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她解释说，她成长的社区，应对方式就是敞开大门，让更多的人了解他们的文化，他们的宗教，他们个人，这会更有可能与社区搭建沟通的桥梁。

不过，她说，一个安全的社会，不仅仅是少数族裔需要敞开心扉，而是需要每一个人都这样做，参与对话 —— 才会让我们做得更好。

作为多元、包容、以及青年部部长，释佳再次提及联邦政府的体制内以及体制外聘用程序以及任命程序 —— 这个过程中，希望能够有更多族裔背景的人得到提名，得到任命，以便在政府作出决定时，能够反应不同族裔性别背景的人群，代表更多的加拿大人。

她再次强调，自己的梦想就是能让下一代加拿大人不再经历这些，也因此我们这一代需要更加努力，还有更多的事情要做。

她举例说，互联网上对女性、少数族裔的各种侮辱性发言，提醒我们种族主义有明目张胆的，但也有非常隐蔽的，一旦有机会，他们的偏见就会显现。

应对种族主义：释佳的建议

她说：“我们看到很多报告，针对亚裔华裔的种族主义。我相信，这还不是全部。我想对你们说，我听到了你们的声音，我相信你们。我知道你们正处在艰难时刻，这让我心痛。”

她呼吁大家一起努力，共同建立一个更加包容多元的加拿大。

最后，她说，希望大家明白，你不是孤立的，你们有支持者，加拿大政府支持你们。我们也希望大家了解，建设加拿大，历史上亚裔的贡献良多 —— 为此我们设立了五月亚裔文化月。

她感谢亚裔勇敢分享自己的经历，希望这些经历能带来更好的解决方案；也相信，我们会一起度过难关。

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