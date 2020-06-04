Graduating students from Seycove Secondary in Deep Cove, North Vancouver, B.C. stand physically distanced for their graduation photo Wednesday, June 3, 2020. Graduating students all over the world are celebrating their grads in different ways due to the COVID-19 pandemic. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加拿大不列颠哥伦比亚省深湾区赛科弗中学的毕业生拍摄毕业照

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年6月4日（星期四）11:37

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2020年6月3日，星期三，加拿大不列颠哥伦比亚省深湾区赛科弗中学的毕业生拍摄毕业照，互相站保持着距离。由于COVID-19大流行，世界各地的应届毕业生被迫以不同的方式庆祝他们的毕业生。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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