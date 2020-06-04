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2020年6月3日，星期三，加拿大不列颠哥伦比亚省深湾区赛科弗中学的毕业生拍摄毕业照，互相站保持着距离。由于COVID-19大流行，世界各地的应届毕业生被迫以不同的方式庆祝他们的毕业生。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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