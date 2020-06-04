加拿大最高法院开始用视频软件进行庭议

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加拿大最高法院证实，将从下个星期开始用视频方式进行最高法院庭议，而且公众可以上网实时观看庭议过程。

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这是加拿大最高法院首次用电脑虚拟会场软件进行庭议，其使用的是Zoom公司的视频会议软件。

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公众可以登录加拿大最高法院的网站观看最高法院大法官们的视频庭议。

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6月8日到19日期间，加拿大最高法院将就合同法、案件及时审理权、和证据可采性等案件进行庭议。

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加拿大最高法院首席大法官Richard Wagner表示，自COVID-19病毒肺炎疫情开始在加拿大泛滥以来，最高法院大法官们一直在居家办公；虽然目前还难以邀请观众来最高法院大楼旁观庭议过程，但通过虚拟会场技术让观众视频实时观看最高法院的庭议进程是让人振奋的事情。

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加拿大最高法院近年来一直努力加强对公众的开放性，让加拿大民众了解最高法院的运作并关注最高法院的裁决。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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