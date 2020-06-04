你禁我也禁：美国禁中国民航航班飞美

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美国特朗普政府星期三表示，将从6月16日开始禁止中国民航公司的航班飞往美国，因为中国政府不让美国民航公司重开飞往中国的航班。

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美国交通部宣布的这一决定是对中国政府不履行双边民航协议的报复措施。

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这一报复措施似乎产生了一些效果。星期四中国政府有关机构表示会考虑在疫情缓解的情况下，放松对外国航空公司飞往中国航班的限制

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被美国政府禁止飞往美国的中国民航公司包括中国国际航空公司、东方航空公司、南方航空公司和海南航空公司的美国航线航班。

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美国特朗普政府还准备严格限制中国民航公司的包租客机飞往美国城市接送团体乘客，比如留学生。

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美国德尔塔航空公司和联合航空公司都申请在6月份恢复飞往中国的航班。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情，美国的民航公司从二月份开始都停飞了中国航线，而中国民航公司却一直在飞往返美国每周一次的航班。

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COVID-19病毒肺炎疫情爆发几个月以来，美国和中国的关系在多方面走向恶化和对抗。

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