防疫期间的锻炼-印度尼西亚

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2020年5月28日，在印度尼西亚雅加达郊区的坦格朗，在冠状病毒疾病(COVID-19)爆发期间，病人们在一个训练中心的阳台上锻炼，这个训练中心已经被改造成了一个隔离室。REUTERS/WIlly Kurniawan

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