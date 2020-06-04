Patients exercise at the balconies of a training center, which has been converted into a quarantine house, in Tangerang, on the outskirts of Jakarta, Indonesia, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, May 28, 2020. REUTERS/WIlly Kurniawan TPX IMAGES OF THE DAY

防疫期间的锻炼-印度尼西亚

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年6月4日（星期四）15:31

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2020年5月28日，在印度尼西亚雅加达郊区的坦格朗，在冠状病毒疾病(COVID-19)爆发期间，病人们在一个训练中心的阳台上锻炼，这个训练中心已经被改造成了一个隔离室。REUTERS/WIlly Kurniawan

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