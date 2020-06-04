香港铜锣湾维多利亚公园1989年天安门广场大屠杀遇难者守夜活动

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2020年6月4日，星期四，在香港铜锣湾维多利亚公园为1989年天安门广场大屠杀遇难者举行的守夜活动中，尽管申请被官方拒绝，参与者用五指示意“五个述求——一个也不能少”，海报上写着“天灭中共”。(AP Photo/Kin Cheung)

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