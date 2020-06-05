加拿大央行前行长卸任后出任大能源公司董事

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Stephen Poloz刚刚在6月2日星期二卸任加拿大中央银行行长职务，在6月4日星期四他就被任命为加拿大能源业大公司Enbridge Inc的董事会董事。

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Enbridge公司董事长Greg Ebel在宣布Stephen Poloz出任公司董事会董事的决定时说，他代表公司董事会欢迎Stephen Poloz成为董事会的新成员，Stephen Poloz在商业和金融业的丰富经历、对全球经济和对政府政策的深入了解，会让他成为Enbridge公司董事会的杰出成员，

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Enbridge公司是加拿大能源领域的知名集团公司，旗下有输油管道和输气管道业务，有天然气库存、批发和零售业务，在北美和欧洲都有可再生能源资产。

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虽然Enbridge公司没有公布Stephen Poloz作为公司董事会成员的薪酬信息，但该公司去年的财务报告显示，公司董事会成员的薪酬在每年32万加元到39万1千加元之间，董事长一年的薪酬是70万6千加元。

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Stephen Poloz作为加拿大中央银行行长的薪酬数字虽然没有被公布，但根据加拿大联邦政府2017年的工资规则，其年薪应该在46万3千加元到54万5千加元之间。

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