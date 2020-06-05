加拿大政府向老年人和残疾人提供一次性补助。(Christopher Furlong/Getty Images)

加拿大政府拨款补贴老年人和残疾人

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月5日（星期五）17:52
更新 2020年6月5日（星期五）17:58

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加拿大政府将向老年人提供一笔最高额500加元的一次性补助。加拿大总理特鲁多星期四（6月4日）在新闻发布会上说，因受疫情和防疫政策影响，老年人的开销增加。例如付钱让人送货上门，出行需坐出租车等等。

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领取老年金（OAS)的人可获得300加元。领取老年低收入补助（GIS）的人可获得200加元。二者都有资格领取的人可获得500加元。这个补助项目将耗资25亿加元。有资格领取补助的人数大约为670万。

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另外特鲁多在星期五的新闻发布会上还宣布，加拿大残疾人将可以领到一笔最高600加元的一次性补助。凡有资格享受残障人士税收抵免（GIS）的人都可领取。同时有资格领取老年金的人可获300加元。如果是同时领取老年金和老年低收入补助的残疾人，则只能获得100加元。这是为了让他们领到的补助金总额相加不超过600加元。

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反对党保守党批评说，政府对老年人的帮助太少，来得太迟。

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（RCI with CBC News, CTV）

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