进出口均遭新冠打击，加拿大贸易逆差 4 月份翻倍

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加拿大的贸易逆差在4月份增加了一倍，达到近 33 亿加元，新冠疫情对进出口都带来了打击。

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加拿大统计局周四表示，由于油价下跌，冠状病毒导致制造业和零售业停摆，加拿大的进出口额在 4 月份都出现暴跌。

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统计局的报告显示，4 月份加拿大的出口总额下降 29.7％，至 327亿加元，为10 多年来的最低水平；进口总额下降 25.1％，至 359 亿加元，是自 2011 年 2 月以来的最低水平。

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统计局还说，4 月的贸易逆差为 32.5 亿加元，3 月的贸易逆差15.3 亿加元。

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能源和汽车业受打击严重

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彼得·霍尔 （Peter Hall）是加拿大出口发展署 (Export Development Canada) 的首席经济学家，他说：

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在汽车和原油领域，我们的确受到了打击。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计局的报告说，4 月份加拿大的能源产品出口减少了 36亿加元，为有史以来最大跌幅，原油的出口跌幅高达 55.1％。

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同时，家庭用汽车和轻型卡车的出口下降了 84.8，进口下降了 90％。

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统计局补充说，现在大多数汽车组装厂在复工，未来几个月的贸易数据可能会改善。

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加拿大帝国商业银行 CIBC 的高级经济学家罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）表示：

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虽然一些工厂和零售商 于 5 月开始复工和重新营业，但很可能要等到 6 月的数据，才能看到经济反弹的实质迹象。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

道明银行 TD 的经济学家奥马尔·阿卜杜拉曼（Omar Abdelrahman）表示：

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现在的重心已转移到复苏阶段，自 5 月以来许多经济活动在逐渐恢复，最糟糕的情况有望已经过去了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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