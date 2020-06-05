北京,人们在穿过十字路口时戴着口罩

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2020年6月5日星期五，北京，人们在穿过十字路口时戴着口罩来抵御冠状病毒。周五，中国报告了五例新的确诊冠状病毒病例，宣布全部由中国公民从国外带来。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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