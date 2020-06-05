“我没法不涨价”：一个加拿大食品店老板的账本

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新冠疫情以及相关隔离措施造成超市经营成本增加，涨价不可避免，食品首当其冲。

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很少有食品店或超市把自己的收支状况摊开来给顾客看。但是弗兰克.赫诺本星期决定这样做。他是蒙特利尔市一家食品店的老板。这家店规模中等，食品之外还兼卖一点日用品，虽然货品不如大型连锁超市齐全，但是很受周围居民欢迎。

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新冠疫情发生后，食品店和超市作为民生基本服务从未关闭。赫诺说，许多人因此以为他挣了大钱。但实际上，疫情及相关隔离措施带来了新的开支。他如果想不亏本，只有涨价一途。

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据他估算，市民的”菜篮子“将会因疫情涨价4%到7%。这和代表IGA和Loblaws等大型连锁超市的加拿大零售业委员会作出的估计大致吻合。

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赫诺的支出

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赫诺说，他涨价也要涨得透明，让他的顾客们明白是怎么回事。他为此向Radio-Canada记者摊开了他的账本。

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赫诺的店每年营业额有1600多万加元，在全省的同类独立超市里都算是效益好的。但是在4月12日到5月9日这四周里，店里因疫情造成的支出为37475加元，比这个月的利润还多出几百元。

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隔离措施开始实行后，商店必须雇一个全职保安，在门口限制进店人数。收银台要装上有机玻璃以便隔开店员和顾客。摆放货品的员工要戴面罩或口罩，门口要为顾客提供洗手液。赫诺的账目显示，在4月12日以后的四周里，保安费用比去年同期增加了一倍，卫生防护用品费用增加了将近两倍。

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为了避免接触，用信用卡付款的顾客大大增加，支付给信用卡公司的相关费用从去年同期的8900加元增加到了12808加元。

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疫情开始后，需要送货上门服务的顾客增加了四倍。尽管每次送货收取5加元的费用，但因此造成的支出还是增加了一倍多。为了存放待送生鲜食品，店里还每月花3200加元租了一个大冰柜。

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食品涨价的其他原因包括加元疲软和美国市场供应问题

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大型连锁超市将在六月底统计疫情支出。加拿大零售业委员会说，涨价是肯定的，而且食品的价格涨幅将超过其他商品。除了赫诺提到的因疫情造成的支出以外，加元币值疲软和美国供应商不能满足需求也是促成涨价的因素。

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赫诺同意这个分析。他最近的进货价格已经涨了，尽管他还没有开始计算这笔额外支出。

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魁北克省食品零售协会预计，如果保持社交距离的规定继续实行下去的话，疫情支出短期内不会减少。消费者会越来越多地转向价格便宜的商品。有些商店最终可能撑不下去。

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食品价格涨幅将超过其他商品

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达尔豪斯大学农学院农产品分析学实验室负责人西尔万.查尔布瓦（Sylvain Charlebois）说，实际上在疫情开始以前，他们已经预测2020年加拿大的食品价格涨幅会达到4%。

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目前食品涨价的速度比其他商品快将近四倍。今年到目前为止食品价格已经上涨了3.4%。查尔布瓦认为，由于现在加拿大通货膨胀率很低，因此消费者会更加痛切地感到食品涨价。

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在过去十年中，加拿大食品的平均涨幅是每年2.1%。

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（Radio-Canada，Thomas Gerbet）

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