魁北克省感染病例持续减少2020年6月5日新增病例 255 个 （PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS）

新冠疫情（6 月5日）：全球感染超过 676. 9万，加拿大9.4万

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月5日（星期五）14:17

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加拿大实时疫情

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截至到 6月 5日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 2632 166
阿尔伯塔省 7091 146
萨斯喀彻温省 648 11
曼尼托巴省 298 7
安大略省 29747 2421
魁北克省 52398 4935
纽芬兰与拉布拉多 261 3
新不伦瑞克省 136 1
新斯科舍省 1058 61
爱德华王子岛 27 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 94 325 7751

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染超过  676. 9万，加拿大 9.4

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根据 Radio Canada   的数据，全世界的冠状病毒病例:

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  • 全球累计感染人数超 676. 9万，与一天前相比增加 1%；
  • 死亡人数超 39. 5 万 ，日增 0.6 %；
  • 痊愈人数超 309. 4万，日增 1.6%。

在加拿大，截止到 14:00：

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  • 全国累计病例 94325，新增 599 例，日增率0.6%；
  • 死亡人数  7751人,  新增 52例，日增率0.7% ；
  • 痊愈人数  52545人，新增806例，日增率1.6%。

（Radio-Canada）

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文章分类：健康
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