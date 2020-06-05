新冠疫情（6 月5日）：全球感染超过 676. 9万，加拿大9.4万

加拿大实时疫情
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截至到 6月 5日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|2632
|166
|阿尔伯塔省
|7091
|146
|萨斯喀彻温省
|648
|11
|曼尼托巴省
|298
|7
|安大略省
|29747
|2421
|魁北克省
|52398
|4935
|纽芬兰与拉布拉多
|261
|3
|新不伦瑞克省
|136
|1
|新斯科舍省
|1058
|61
|爱德华王子岛
|27
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|94 325
|7751
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染超过 676. 9万，加拿大 9.4万
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根据 Radio Canada 的数据，全世界的冠状病毒病例:
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- 全球累计感染人数超 676. 9万，与一天前相比增加 1%；
- 死亡人数超 39. 5 万 ，日增 0.6 %；
- 痊愈人数超 309. 4万，日增 1.6%。
在加拿大，截止到 14:00：
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- 全国累计病例 94325，新增 599 例，日增率0.6%；
- 死亡人数 7751人, 新增 52例，日增率0.7% ；
- 痊愈人数 52545人，新增806例，日增率1.6%。
（Radio-Canada）
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