新冠疫情（6 月5日）：全球感染超过 676. 9万，加拿大9.4万

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加拿大实时疫情

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截至到 6月 5日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 2632 166 阿尔伯塔省 7091 146 萨斯喀彻温省 648 11 曼尼托巴省 298 7 安大略省 29747 2421 魁北克省 52398 4935 纽芬兰与拉布拉多 261 3 新不伦瑞克省 136 1 新斯科舍省 1058 61 爱德华王子岛 27 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 94 325 7751

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染超过 676. 9万，加拿大 9.4万

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根据 Radio Canada 的数据，全世界的冠状病毒病例:

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全球累计感染人数超 676. 9万，与一天前相比增加 1%；

死亡人数超 39. 5 万 ，日增 0.6 %；

痊愈人数超 309. 4万，日增 1.6%。

在加拿大，截止到 14:00：

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全国累计病例 94325，新增 599 例，日增率0.6%；

死亡人数 7751人, 新增 52例，日增率0.7% ；

痊愈人数 52545人，新增806例，日增率1.6%。

（Radio-Canada）

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