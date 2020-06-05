疫情下加拿大庞巴迪公司裁员2500人

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COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大交通制造业巨头庞巴迪公司雪上加霜，不得不再度裁员2500人。

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加拿大庞巴迪公司由于快速扩张和投入巨资研制C系列中短程民航客机而举债过多，在还债压力下不得不抛售部分资产以还债，再加上过去几个月来受到泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情打击而私人客机订单枯竭，没有办法只好再次裁员。

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庞巴迪公司星期五发布声明说，其公务客机销售量今年会比去年减少30%，因此必须调整雇员人数以适应困难的经营形式。

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这次被裁减的2500位雇员不是临时性削减、而是永久性裁员。其中有1500人在魁北克省，400人在安大略省，剩下的6百人在庞巴迪公司的海外制造厂。

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庞巴迪公司曾经是魁北克省和加拿大制造业的明星企业，在国际上上也享有盛名，现在却面临着挣扎求生存的严重问题。

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RCI with Franca G. Mignacca • CBC/ Radio-Canada

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