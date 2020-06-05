经济学家大跌眼镜：加拿大5月惊人增加29万个工作

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新冠疫情给加拿大就业市场带来的打击似乎在过去，就业市场开始反弹。

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星期五（6月5日），加拿大统计局公布了最新就业数据，继3 月和4月总共失去了超过300万个工作职位后，加拿大经济在5月增加了29 万个工作职位，而且大部分是全职工作。

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统计局的报告说，不仅5月份的就业人数比4月份增加了29万个，而且因疫情工作时间被削减一半的人数，也少了292,000人。

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就是说，就业趋势在回升。

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不过，尽管就业增加，由于寻找工作的人数上升，尤其是学生，加拿大5月的官方失业率是13.7％。

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2月份，加拿大的经济火热，失业率为5.6％，接着疫情大爆发，失业率在3月份上升到7.8％，4月份上升到13％。

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悲观转乐观

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新出来的就业增长数据，让很多经济学家大跌眼镜，因为他们中的大多数人原来都预测 5月份加拿大的失业人数会继续增加。

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根据彭博社（Bloomberg）此前对经济学家们的“民意调查”，经济学家的平均预期是 5 月份加拿大会再损失约 50万个工作。

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有先见之明的专家

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不过，在这些经济学家中，也有两位专家的看法 “逆潮流”，他们预见到就业人数会增长。

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其中一位是Desjardins集团的经济学家伯努瓦·杜罗彻（Benoit Durocher），他的预测是 5 月的就业应该反弹，恢复正值。

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加拿大统计局周五新公布的数字，证明了他的先见之明。

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伯努瓦·杜罗彻告诉加拿大广播公司，他的依据很简单：

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一些在 3月和4月丢了工作的人本来就是暂时失业，加拿大许多省份在5月已经谨慎地开始重启，这是应该反映在5月份的就业人数上的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但他同时表示，失业率应开始下降，但是，要回到 COVID-19之前的水平，还有很长的一段路。

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增加的工作 80%在魁北克省

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在 5 月增加的工作中，80% 在魁北克省，魁省增加了 23 万个工作，其次是 BC 省，增加了 4. 3万个职位，排在第三的是阿尔伯塔省，增加了 2. 8万个工作。

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安大略省是唯一一个就业减少的省份。

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另外，绝大多数（219,400）是全职职位，零售和批发贸易、制造业和建筑业是就业增长的主要领域。

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25岁及以上的群体中，女性就业人数增加了 80,000人，而男性增加了180,000人。

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最坏的情况已经过去

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专家们说，5 月份加拿大的就业人数惊人地增加了29万，证明了加拿大央行的观点，这就是疫情带来的最糟糕的情况已经过去了。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在周五的每日简报会上表示：

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数字显示，上个月有更多的加拿大人重返工作，但许多人仍然面临着非常艰难的时期。这告诉我们，我们需要向前迈进，继续专注于让人们重返工作。

但反对党 – 保守党呼吁特鲁多政府采取更多行动，尤其应该帮助学生找到合适的暑期工作。

（CBC）

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