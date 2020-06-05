美国警告加拿大不要让华为参建5G网络

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美国国务院发言人Morgan Ortagus星期四表示，如果加拿大政府批准中国华为公司参加建设加拿大的5G网络，则美国准备重新评估目前与加拿大的情报分享伙伴关系；并说美国的这一立场已经多次向盟国明确地进行了说明，美国必须确保与盟国的情报分享是安全可靠的。

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不过这位美国国务院发言人同时表示，是否批准中国华为公司参加5G网络的建设是加拿大政府作为主权国家要根据对本国国家安全的考虑而做出的决定。

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加拿大自由党联邦政府在评估审核了至少一年半的时间后，仍然没有在是否准许中国华为公司参加建设加拿大5G电讯网络的问题上做出决定。

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加拿大联邦政府总理特鲁多星期四在回答记者问题时没有明确什么时候会就是否批准华为公司参建加拿大5G网络的问题做出决定，而是重申了以往的立场，这就是在做出决定前会认真听取加拿大安全机构、加拿大电讯业和盟国的意见。

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分析家们认为，是否批准中国华为公司参加加拿大5G网络的建设让加拿大联邦政府左右为难，批准会得罪盟国美国，不批准会得罪中国。

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不过，一些加拿大电讯巨头公司已经先于联邦政府做出了决定。加拿大电讯领域三大巨头公司的两个，Bell公司和Telus公司都刚刚宣布不与中国华为公司合作建设5G网络，而是选择欧盟国家的Ericsson公司和Nokia公司作为建设5G网络的合作伙伴；而另一电讯巨头罗杰斯公司早已选定欧盟国家的爱立信公司作为5G合作伙伴。

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RCI with Katie Simpson • CBC News

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