Facebook标记国有媒体的页面和帖子，今日俄罗斯和新华社首当其冲

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Facebook周四宣布，将开始标记国家控制的媒体的页面、帖子和广告。这些标签将立即出现在俄罗斯国有媒体《今日俄罗斯》和中国新华社的网页上。去年12月，Facebook首次宣布了国有媒体标签计划。

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冠状病毒大流行和因乔治·弗洛伊德(George Floyd)被警方杀害而引发的骚乱的时间点上，来自中国和俄罗斯等国的媒体机构，一直在努力混淆公众视听。他们努力表现美国的混乱景象，并和他们国内的“秩序”相比较。

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美国的用户将开始看到标签出现在这些机构的个人发帖上。Facebook表示这些标签最终将被引入到其他国家。

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Facebook安全政策主管纳撒尼尔·格莱彻(Nathaniel Gleicher)表示，他们采取这种方法，让用户更多地了解他们的信息来自哪里。

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我们担心的是国家媒体将媒体与国家的战略结合起来。如果你正在阅读抗议的报道，知道是谁写的报道以及动机是非常重要的。这样做的目的是确保公众能够看到并理解内容背后的幕后黑手。 Facebook安全政策主管纳撒尼尔·格莱彻

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中国国内的媒体，主要是中央电视台和新华社，抓住过去一周的美国抗议活动，在全球社交媒体上质疑为什么美国官员在批评美国抗议者的同时称赞香港抗议者。

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Facebook还将禁止在11月美国大选之前，国家控制的媒体在美国投放广告。

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2018年，YouTube开始给来自国家资助媒体的视频贴标签，这引起了美国之音等媒体的强烈抗议。美国之音由美国政府资助，但表示他们是有法律保障的媒体自由。它禁止对报道进行干涉。

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推特没有给国家控制的媒体贴标签，但是在8月停止接受来自国家控制的新闻媒体实体的广告。

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