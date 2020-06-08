People hold up signs during a demonstration outside Prime Minister Justin Trudeau's constituency office in Montreal, Saturday, June 6, 2020, where they called on the government to give residency status to migrant workers as the COVID-19 pandemic continues in Canada and around the world. THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

人们举着标语，呼吁加拿大给予移民工人居住权

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年6月8日（星期一）16:52
更新 2020年6月8日（星期一）16:54

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2020年6月6日，星期六，加拿大蒙特利尔，人们在加拿大总理贾斯廷·特鲁多选区办公室外的示威游行中。人们举着标语，呼吁政府给予移民工人居住权。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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