人们举着标语，呼吁加拿大给予移民工人居住权

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2020年6月6日，星期六，加拿大蒙特利尔，人们在加拿大总理贾斯廷·特鲁多选区办公室外的示威游行中。人们举着标语，呼吁政府给予移民工人居住权。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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