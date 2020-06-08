加拿大房贷与住房公司严格房贷承保标准

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府下属的房贷与住房公司Canada Mortgage and Housing Corp证实，将从7月1日开始实行更严格的房贷保险标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

申请购房贷款的人的信用评级必须达到680分才能有资格申请加拿大房贷与住房公司的房贷保险，比原来的600分整整提高了80分；此外，CMHC还把原来容许的债务与年收入的比例从现在的39%降低到35%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大房贷与住房公司希望这些措施能够起到限制过度借贷和遏制房价过度增长超出民众负担能力的效果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析师们指出，在7月1日上述新措施实施后，年收入10万加元的家庭、支付10%的购房首付，其能够购买价值46万2千8百60加元的住房；而按照现行的规定这个家庭本来可以贷款购买价值52万4千9百80加元的房子，降低的幅度达到12%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

5月底加拿大房贷与住房公司刚刚公布对加拿大房地产市场走向的预测，认为今后12个月中加拿大平均房价会下跌9%到18%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大消费者债台高筑、COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大经济进入衰退局面的情况下，加拿大房贷与住房公司担心失去工作的加拿大购房者无法继续负担沉重的房贷、再加上房地产市场价格的下跌，这会给加拿大房地产市场的健康带来严重的威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Thomson Reuters、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada