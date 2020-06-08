另一种新冠后遗症：与疫情相关的诉讼将持续经年，涉及多个行业

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目前安大略和魁北克等省份的多个老人院面临索赔集体诉讼。但加拿大法律界人士预测，未来几年中，类似诉讼将层出不穷，涉及多种行业。多伦多律师迈克尔.史密斯（Michael Smith）在接受加通社（CP）采访时说，新冠疫情这场公共卫生危机影响面之广非常罕见，许多行业都将成为被告，相关的集体诉讼将持续多年。

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目前疫情尚未结束，但是根据史密斯所在的律师事务所的统计，从三月底到六月初这段时间，加拿大全国已有至少19起涉及疫情的集体诉讼提交法庭，其中8起是针对养老院的。老人院是新冠疫情的重灾区。加拿大军队在派人支援五家安大略省养老院后向省政府提交报告，所披露的情况令人震惊。魁北克省养老院长期存在的护工短缺问题在疫情开始后更加严重。BC省和阿尔伯塔省的养老院也频频爆发群聚性感染。

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阿尔伯塔省的嘉吉肉联厂有900多名员工感染，2名工人死亡，是加美两国感染人数最多的单个地点之一。目前代表该厂员工的工会正在就集体诉讼问题与律师沟通。

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其他集体诉讼的被告包括拒绝退赔机票费用的航空公司，拒绝返还一部分学费的大学和文艺演出因疫情取消后不肯退票的票务公司。

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（RCI with CP)

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