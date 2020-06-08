多伦多市首位黑人警察局长宣布辞职

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星期一（6月8日）下午，多伦多市警察局长马克.桑德斯（Mark Saunders）宣布将在7月31日辞职。桑德斯是多伦多有史以来第一个黑人警察局长。他在2015年4月获得任命，任期原本应在去年结束。但是多伦多市警察局理事会决定把他的任期延长到明年4月底。他是多伦多市第二个任期超过一届的警察局长。

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桑德斯在新闻发布会上宣布这一决定时明显有些激动。他向所有人表示感谢，称过去几年是他37年的警界生涯中最宝贵的经历，但是没有解释他决定提前八个月结束任期的理由。他只是说，他希望以无偿的方式为多伦多做些事。另外，他也表示将以家庭为重，做一个全职的丈夫和父亲。

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多伦多是加拿大第一大城市和北美第四大城市。桑德斯在任五年期间，多伦多发生数起国际瞩目的重大案件和恐怖袭击。他宣布辞职时，正值加拿大和美国各地抗议警察暴力执法和呼吁警界改革的呼声高涨。

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58岁的桑德斯几年前接受了肾移植手术。但是他表示决定辞职不是因为健康问题。桑德斯是牙买加裔，出生在英国，幼时随父母移民到加拿大，高中毕业后进入警界，后在安大略省圭尔夫大学获得荣誉学士学位。

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（RCI with CBC News, Adam Carter）

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