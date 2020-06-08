早戴口罩早隔离：BC 省华人社区新冠感染率最低

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BC 省的传染病医生说，华人社区为阻止 COVID-19 传播做出的早期努力取得了明显效果。

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BC 省最近发布的数据显示，华人最集中的列治文市 （Richmond）是BC省低陆平原地区感染率最低的社区。

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列治文市感染率低

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根据人口普查，列治文（Richmond）市的居民中有54.4％的人为华裔。

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BC 最新的 COVID-19 地理数据显示，列治文的感染率最低，每百万居民只有 444人，而温哥华的数字是832人。

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而且，自从 5月18日以来，列治文就没有出现任何新增案例，这也是低陆平原唯一做到这点的社区。

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UBC大学的传染病专家彼得·菲利普斯（Peter Phillips）医生说：

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证据很明显，华人社区表现出了卓越的领导力，早在政府的决定之前，华人社区的大多数成员就自觉采取了戴口罩和自我隔离等措施。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲利普斯医生还说，世界其他国家有大量华人的社区也都取得了类似的成功。

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华人社区自发采取措施

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《南华早报》（South China Morning Post）派驻温哥华的记者伊恩·扬（Ian Young）注意到，华人社区很早就自发采取了防护措施。

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他说，今年2月，当卫生部门继续坚持传播风险很低时，列治文市的购物中心 Aberdeen Centre 等就已经是空无一人。

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Patrick Wu 是列治文的一位牙医，他表示，自 2 月以来，他和家人外出时就一直戴口罩，非常谨慎。

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而加拿大联邦政府的卫生官员直到5月份才终于承认了口罩的作用，开始呼吁大家戴口罩。

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Patrick Wu说，当时，他若开车到了列治文以外的地区，会发现自己因戴口罩而遭到别人的白眼，那个时候列治文外还没有多少人戴口罩。

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但他表示，根据自己的医疗专业知识，以及2003年对 SARS 疫情的痛苦记忆，我知道戴口罩是在保护自己，保护他人。

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（CBC）

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