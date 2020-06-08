欧佩克俄国继续减产让加拿大石油业松口气

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石油输出国组织、俄罗斯等世界主要石油出口国星期六宣布，把目前的石油减产协议继续执行到7月底，以稳定世界石油市场的价格；并要求在5月份和6月份日产量超过限额的尼日利亚和伊拉克在7月份到9月份期间加大减产幅度。

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COVID-19病毒肺炎的泛滥让世界主要国家经济近乎停摆，特别是石油消费大户民航业90%的航班被取消、汽车轮子上的国家美国和加拿大的驾车者大幅度减少驾车里程，这些都造成了世界石油需求的暴降和世界石油价格的暴跌。

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在这种危机局面下，欧佩克、俄罗斯等石油出口国在4月份达成减少石油日产量的协议，承诺在5月份和6月份把石油日产量减少970万桶。

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这一减产协议让世界市场的石油供应减少了约10%，并在两个月中促使世界油价翻番。

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在6月5日星期五石油期货市场收盘时石油标杆价格布伦特石油每桶油价超过42美元，比4月份低于20美元的油价翻了至少一番。

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在世界主要国家COVID-19病毒肺炎疫情缓解、经济开始重启的情况下，国际市场对石油的需求开始明显上升。

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加拿大虽然是世界主要石油出口国，但加拿大油砂矿石油的开采成本高，最容易受到低油价的伤害。

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