疫情仍严重安大略省放慢重启经济步伐

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由于COVID-19病毒肺炎疫情仍未出现明显缓解，加拿大最大省份安大略省政府周末宣布把原定在6月9日停止实行的防疫紧急措施再延长十天，一直维持到6月19日。

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这些限制民众在公共场合活动的措施中包括禁止在酒吧和餐馆里吃饭（外卖除外）、继续关闭图书馆和影剧院、不开放公共室外游泳池、禁止五人以上的聚会、等等。

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安大略省COVID-19病毒肺炎确诊病例超过3万，是加拿大十个省中除魁北克省之外疫情最严重的省份。

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COVID-19病毒检测能力不足和一些民众不积极接受检测是过去几个星期安大略省防疫工作的短板。

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实际上，6月5日安大略省COVID-19病毒单日测试人数达到2万3千1百零5人，是安省单日COVID-19病毒检测人数首次超过2万3千人。

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但这个数字仍然低于安大略省现在的测试能力。安大略省政府在动员和协调了20个公立和私营的化验室后，现在每天可以为2万5千人进行COVID-19病毒检测和化验分析。

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