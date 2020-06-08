疫情期间蒙特利尔污染大减，远程工作将成常态

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与世界上许多城市一样，疫情期间封锁措施带来的一个正面效应，就是城市的污染大大减轻。

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纪尧姆·布莱斯（Guillaume Blais）是蒙特利尔市的一位快递员，自1997 年以来一直骑着自行车在市区内穿来穿去，他告诉加拿大广播公司，当快递员 23 年来，今年春天在市中心呼吸到的空气是最新鲜的。

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他说，当你每天都要骑着自行车到处跑的时候，空气的质量是非常重要的，今年春季的感觉真爽，我甚至都不想去乡下换空气了！

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魁省 3 月和 4 月温室气体减少 200 万吨

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蒙特利尔自 3 月中旬以来停摆，街头上的汽车数量大幅减少，研究人员们说，汽车一直是导致温室气体的“罪魁祸首”之一，占到温室气体排放量的 25％。

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蒙特利尔商学院 HEC 的教授皮埃尔-欧利文·皮诺（Pierre-Olivier Pineau）告诉加拿大广播公司，据他估计，魁北克省 3 月和 4 月的汽油销售量下降了大约 50％。

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他说，这意味着，仅 3 月和 4月，魁省的温室气体排放就减少了 200万吨，而魁省每年的温室气体排放量为 8000 万吨。

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蒙特利尔商学院 HEC 的教授皮埃尔-欧利文·皮诺（Pierre-Olivier Pineau）说：

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如果今后几个月这种趋势持续下去，今年魁北克省的温室气体排放量可能会减少 1000 万吨，这与我们 2020 年需要达到的减排目标非常非常接近。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

远程工作将成常态

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疫情在过去，蒙特利尔市的街道上已经出现了更多的汽车，不过，对环境来说，好消息是，许多公司在考虑把远程工作这个新现象将变成一种新常态。

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蒙特利尔的城市交通专家凯瑟琳·莫朗西（Catherine Morency）刚刚完成了对这个主题的研究。

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她的计算得出：

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如果蒙特利尔地区有 20％ 的雇员在家工作，不必每天使用交通工具，就可以把大蒙特利尔每年的温室气体排放量减少 10％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔近 60% 公司企业考虑把远程办公常规化

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今年 5月，蒙特利尔商会（La Chambre de commerce de Montréal）发布的一项调查显示，蒙特利尔有 59.2％ 的公司企业表示，希望疫情后让大多数员工继续远程在家办公。

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Hydro-Québec（魁北克省水电局）就是其中一个，这个公司拥有 1,700 名员工，疫情期间 54％ 的人远程办公。

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魁北克水电局的发言人路易斯-奥利维尔·巴蒂（Louis-Olivier Batty）解释说，实行员工远程工作后，到目前为止效果是非常好的，这几个月我们在进行反思，如何在疫情后，在更大的规模内让员工远程工作。

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路易斯-奥利维尔·巴蒂表示：

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公司已经看到了远程工作的几个优势，包括可减少办公室的租赁空间，员工节省了通勤时间等，这样效率更高，公司和员工都节省了资源。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（Radio-Canada）

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