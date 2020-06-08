香港铜锣湾维多利亚公园，六四屠杀的受害者守夜

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2020年6月4日，星期四，在香港铜锣湾维多利亚公园，人们聚集在一起为1989年天安门广场大屠杀的受害者守夜，尽管申请被官方拒绝。中国正在加强对持不同政见者的控制，与此同时，香港和其他地方的民主活动人士正试图纪念北京天安门广场民主运动被镇压31周年。 (AP Photo/Vincent Yu)

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