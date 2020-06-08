魁北克省长被轰否认系统性歧视黑人问题

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星期日魁北克省最大城市蒙特利尔民众走上街头示威，抨击美国警方施暴打死黑人George Floyd、支持加拿大黑人维权、谴责魁北克省长François Legault否认魁北克省存在系统性歧视黑人的问题。

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一些在示威前举行的集会上发言的示威者用亲身经历指责蒙特利尔警方执法时歧视黑人，故意截停黑人进行检查，批评魁北克省长François Legault在淡化魁北克社会存在的种族歧视问题。

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星期日蒙特利尔反种族歧视示威的组织者取消了原来邀请蒙特利尔警队负责人Sylvain Caron参加示威的邀请，理由是警察加入示威队伍会引来一些示威者的不满。

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在星期日下午6点左右、蒙特利尔反种族歧视示威游行已经结束时，警察对一部分仍然聚集在蒙特利尔老城的示威者使用了催泪弹、并以对警察发出人身威胁的罪名逮捕了一名示威者，警方指责一些示威者向警察投掷危险物品。

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除了蒙特利尔市之外，魁北克省会魁北克市，魁北克省一些中等城市如Sherbrooke市和Rimouski市也出现民众反种族歧视的示威。

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在上个星期美国反种族歧视、声讨警察对黑人过度使用暴力的示威席卷美国各地的情况下，魁北克省省长François Legault多次被记者追问魁北克社会是否有系统性歧视黑人的问题，他总是回答说魁北克虽然有少数人有种族歧视问题，但魁北克没有系统性地歧视黑人。

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RCI with Jonathan Montpetit, John MacFarlane • CBC News

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