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2020年6月6日，星期六，人们戴着口罩等待进入加拿大蒙特利尔美术博物馆，COVID-19在加拿大和世界各地继续流行。一项新的民意调查显示，加拿大人越来越多地戴上防护面罩，从数月的家庭隔离中走出来，以遏制病毒传播。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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