加拿大土著人领袖支持查尔斯王子环保项目

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加拿大土著人部落联盟Assembly of First Nations National领袖Perry Bellegarde证实，他承诺帮助英国王储查尔斯王子提出的名为“伟大重启”的环境保护项目，以利用COVID-19病毒肺炎疫情后世界各国重新启动经济的机会，督促各国政府和公司企业走向绿色经济。

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查尔斯王子6月初在世界经济论坛会议上正式提出了“伟大重启”环保项目。

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根据Perry Bellegarde在其网页上公布的消息，查尔斯王子5月4日打电话给他，请他帮助在加拿大推动这一“伟大重启”环境保护项目；他很荣幸地接受了这一在环境保护方面做出贡献的机会。查尔斯王子是英国王室重要成员，英国王室与加拿大土著人部落作为合作伙伴签订过条约，这是很好的合作基础。

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Perry Bellegarde说他读过查尔斯王子2011年出版的Harmony一书，书中认为地球变暖环境危机是人类社会与大自然越来越脱节的结果，这与土著人对人类与大自然关系的看法很一致。

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Perry Bellegarde说他将利用与加拿大总理特鲁多、联邦政府有关部长、和各省省长接触的机会推动加拿大建设绿色经济的投资项目。

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加拿大土著人部落联盟AFN代表着加拿大6百多个土著人部落，是加拿大最有影响力的土著人组织。

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RCI with Jorge Barrera • CBC News

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