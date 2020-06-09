加拿大统计局：疫情中受教育水平高的人更多在家工作，收入损失少

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这次新冠疫情，再次暴露了教育水平与工作种类以及收入之间的关系，进一步显示出受教育的重要性。

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加拿大统计局说，COVID-19 爆发后采取了封锁措施，收入较高的人、受过高等教育的人在家工作的可能性更大，因此在收入上的损失也就更小。

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教育、就业、疫情、收入

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星期一（6月8日），加拿大统计局发表了一个关于就业不平等的报告。

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报告指出，自疫情爆发以来，从事基本服务、可以通过保持距离完成工作或者可以在家工作的员工，失业或收入减少的可能性要小得多。

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报告的作者之一、统计局的高级经济学家勒内·莫莉塞特（René Morissette）说，研究结果表明，在疫情期间，受教育程度较低的家庭、收入较低的家庭，在家工作的可行性更小，因此收入损失的可能性更大。

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40% 的加拿大人在家工作

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统计局表示，现在约有 40％ 的加拿大人从事的是可以在家完成的工作，即使在疫情结束后，在家工作，对他们仍将是一种具有吸引力的、有助于维持工作与生活平衡的选择。

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这一比例与 3 月底的一个劳动力调查结果一致，这个调查显示，加拿大在家工作的人数比例近年来为12％至14％，疫情中增至约39％。

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统计局的报告还发现，在单身者中，大约50％的单身女性从事的是可以在家进行的工作，而单身男性的比例只有约三分之一。

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在双 “职工” 家庭中，62％的女性从事可以在家进行的工作，男性为 38％。

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教育决定工作种类

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统计局的最新调查发现，受教育程度高的人，从事的工作在家完成的可行性更高，因此受疫情的影响更小。

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报告说，在收入最高的前10％的双职工家庭中，有54％的家庭，配偶双方的工作都可以在家完成。

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而收入处于最底层的双职工家庭，只有8％的家庭说，工作可以在家进行。

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加拿大统计局还发现，拥有高中文凭的人，只有不到 30％的人从事的是可以在家完成的工作。

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在拥有学士学位的人中，大约三分之二的人的工作，可以在家完成。

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疫情打击最大的是低收入行业

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加拿大统计局的就业报告指出，5 月份，在时薪不到工资中位数 24 加元三分之二的雇员中，就业率下降了 38.1％，这个比例比收入高的群体高得多。

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尽管随着限制的放宽，低薪雇员的就业在 5月份有所恢复，但他们中许多人的工作时数仍然不到平时的一半。

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最新的联邦数据显示，加拿大紧急福利项目 （ Canada Emergency Response Benefit）目前的预算为 600 亿加元，至今为止已向 841 万申请人支付了 435.1亿加元的收入补助金。

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（CBC）

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