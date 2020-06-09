哈佛医学院：新冠病毒可能早在去年八月就已经在武汉出现

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美国哈佛大学医学院的一项研究说，新冠病毒可能早在去年八月份就已经在中国武汉出现。研究人员通过五家武汉医院停车场的高清卫星图像比较了2019年夏末到秋季和前一年同期的就诊人数，并分析了百度搜索对新冠肺炎症状的检索数据。

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例如，武汉天佑医院同一场地停放的车辆，2019年10月比2018年十月增加了67%。

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主持这项研究的约翰.布朗斯坦（John Browstein）说，加上利用百度检索“咳嗽”、“腹泻”等新冠肺炎症状的人数，他们推测当时在武汉“发生了一些事”。他承认这项研究不能证明就诊人数及百度搜素的增加与新冠病毒有直接的联系，但是认为它为其他关于新冠病毒在华南海鲜市场爆发疫情前就已出现的研究提供了支持论据。

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中国外交部发言人回应说，这项研究结果是荒谬的。中国卫生部门最早向世界卫生组织报告“不明原因肺炎”的出现是在12月31日。

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（RCI avec Radio-Canada, RFI)

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