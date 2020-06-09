深受蒙特列尔人喜爱的座头鲸死亡，专家说有可能撞了船只

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最近在蒙特利尔老港一连呆了 5 天、备受蒙特利尔人喜爱的那条座头鲸 （humpback）似乎死了。

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星期二早上，有人在 Varennes 市附近的水域中发现了一条死亡的鲸鱼，Varennes 市位于蒙特利尔以东大约 30 公里。

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加拿大渔业和海洋部 （Fisheries and Oceans Canada）的官员说，他们已经找到了鲸鱼的尸体，正在把这条重达 12 吨的鲸鱼移到岸上进行尸检。

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座头鲸有史以来第一次进入蒙特利尔水域

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魁北克海洋哺乳动物应急网络（Quebec Marine Mammal Emergency Network）协调员罗伯特·米肖（Robert Michaud）表示，他毫不怀疑，这是上周在蒙特利尔市的那条座头鲸。

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他说，已经派出了一个小组，在现场协助加拿大渔业和海洋部以及蒙特利尔大学兽医学院的拖鲸行动。

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米肖补充说，这是有史以来座头鲸第一次进入蒙特利尔水域，它最早于 5 月 30 日在雅克-卡地亚大桥（ Jacques-Cartier Bridge）附近的水域被发现，上周日（6月7日）早上，人们还在蒙特利尔以东 Pointe-aux-Trembles 的水域中看到了它。

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远离栖息地

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自从这条座头鲸来到蒙特利尔后，专家们就在担心它什么时候能返回鲸鱼的栖息地 Tadoussac。

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罗伯特·米肖说，我们以为它会回到下游，返回圣劳伦斯湾。

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他接着说：

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这条鲸鱼虽然看起来很健康，但在回家的路上遇到了挑战，它距离自己的自然栖息地实在太远了，而且在圣劳伦斯河的淡水中游了这么长时间后，可能已经脱水。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米肖还说：

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这条鲸鱼所在的水域有很多运输货轮，它有可能是撞上了船只，但专家们将调查死因。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

座头鲸是最大的海洋哺乳动物之一，可长达 15 米。

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蒙特利尔人为这条座头鲸难过

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星期二，蒙特利尔人纷纷在社交媒体上发文，哀悼这条死亡的座头鲸。

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这条座头鲸大约 2-3 岁，精力充沛，在老港的几天里不停地欢跳出水，引发众人欢呼，许多人连续几天赶到老港看鲸鱼。

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有人表示，这条座头鲸在疫情时期给人们带来了欢乐，它的死亡让人感到难过。

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（CBC）

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