特鲁多：加拿大警察应该配备随身录像机

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在美国、加拿大和世界许多城市不断发生维护黑人权益、反对警方对黑人暴力执法抗议示威的情况下，加拿大自由党联邦政府总理特鲁多表示，加拿大联邦警察皇家骑警应该配备随身录像机。

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特鲁多在星期一午间的记者招待会上表示，他打算本周与各个省区省长和区长们讨论警察配备随身录像机的问题，以在这个问题上尽快采取具体行动。

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特鲁多在星期一早晨先与加拿大联邦警察总监Brenda Lucki讨论了这个问题。

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加拿大联邦警察皇家骑警多次受到来自土著人和有色人种少数族裔的指控，指责一些皇家骑警成员对土著人和有色人种少数族裔人士歧视性暴力执法。

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加拿大皇家骑警总监Brenda Lucki的发言人Dan Brien在星期一晚些时候发给媒体的声明中表示，皇家骑警非常珍视民众对警方的信任，会积极采取任何能够加强民众对警方信任的措施。皇家骑警会尽快开始先为在一线执勤的警官配备随身录像机，并要尽快与警察工会讨论有关的事宜。

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RCI with Catharine Tunney • CBC News

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