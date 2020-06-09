用过废弃的防疫口罩手套在污染生态环境

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泛滥世界的COVID-19病毒肺炎让口罩、手套、防护服等防疫保护用品的使用量飙升，随之而来的是用过废弃的防疫保护用品数量也直线飙升，其中不少无法自然生物降解的废弃口罩手套等防疫保护用品在成为污染陆地海洋环境的垃圾。

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下水道和废水处理厂

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加拿大各个城市的废水处理厂在新冠病毒肺炎疫情开始以来都面临废水中漂浮的口罩、手套、和消毒纸巾等防疫保护用品数量猛增的问题，温哥华的Annacis Island废水处理厂就是其中的一个。

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Annacis Island废水处理厂主管Dave Hoffman向加拿大广播公司记者介绍说，在废水进入处理系统前，一个巨大的机械化金属过滤网把那些不会生物降解的物体从粪便、厕纸等有机污物中分离出来，口罩、手套等防疫保护用品就属于这些无法生物降解的物品。

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废水厂的处理程序随后把这些不会自然生物降解的废物干燥后、做为固体垃圾送到垃圾堆放场。

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不会自然生物降解的防疫保护用品从两个方面增加了废水处理的成本和难度。

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一是通过下水道排放的不会生物降解的垃圾量的增加带来了废水处理成本的增加。

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二是废水排放管道堵塞的问题恶化。 就像清洁用湿纸巾问世后丢弃的湿纸巾与厨房油腻物混在一起成为堵塞废水管道的大难题一样，虽然只有少数口罩、手套、湿纸巾等防疫保护用品被扔进厕所抽水马桶，但就是这少数进入废水系统的防疫保护用品已经让城市污水排放系统的堵塞问题开始恶化。

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加拿大污水处理领域专家们的估算是，没有按固体垃圾处理、而是被扔进废水系统的防疫防护用品，每年给加拿大污水排放和污水处理系统增加的运行成本达到2亿5千万加元，这些增加的成本最后都要由纳税人买单。

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街上垃圾

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没有扔进厕所马桶而是丢在街头的口罩手套等防疫用品，会随着雨水从洪水排放系统流入大海，成为危害海洋生物和海洋生态平衡的塑料垃圾。

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许多人不知道的是，看起来像是软棉制造的口罩实际上是用化学物品聚丙烯制造的，是不会生物降解的物品。

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解决办法

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为了解决防疫保护用品污染环境的问题，加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC一个跨学科团队在努力研制以木材纤维为原料、可生物降解、而且低成本的环保口罩。

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该团队似乎已经突破了技术瓶颈，正在与制造商接触以讨论批量生产事宜。

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专家们认为，如果UBC大学的环保口罩能够做到既环保而又低成本，则这会起到一石两鸟的效果。一是保护了环境，二是摆脱了对外国制造口罩的依赖，可以充分利用加拿大非常丰富的林业资源。

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RCI with Greg Rasmussen • CBC News

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