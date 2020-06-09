警察改革：削减资金，改组还是干脆解散？

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美国黑人弗罗伊德之死在加拿大和美国不仅引起了大规模示威抗议，也引起了关于执法机构改革的呼声和讨论。多伦多市议员马特娄（Josh Matlow）和黄慧文本周建议削减10%的警察局经费。而弗罗伊德生前所在的明尼阿波利斯的大部分市议员则提出解散警察队伍，建立“新模式的公共安全体系”。

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但是各地警察工会普遍对这些改革建议持反对态度。它们认为削减经费将使一线警察身处更加危险的境地。至于解散警察，一个蒙特利尔市警察工会成员在接受Radio-Canada早间节目采访时说，凌晨两三点发生紧急情况时，不管是家暴还是入室抢劫，必须有人去处理。即便解散了警察队伍，你也不能改变这个现实。

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美国坎普登市的警察改革经验

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实际上，取消或改组警察队伍的设想并不是今天才出现的。美国新泽西州坎普登市从2013年起就开始了这方面的尝试。

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坎普登市坐落在费城旁边，人口7万4千人，是全美平均收入最低的城市之一。在过去许多年里，当地的凶杀犯罪率和无处不在的露天毒品市场也曾使该市名列美国最危险的城市之一。2012年，坎普登市凶杀案大增。市警察局希望加强街头巡逻，但是却没有资金招聘更多的警员。

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2013年，坎普登市议会决定取消市警察局，改由所在县的警察局来负责市内治安。县警察局为此增加了一倍的人力，主要用于街头巡逻。

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从城市武士变成守护者

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更大的改变是治安理念。警察不是城市的武士，而是社区的守护者。新的警察守则不再把逮捕多少人和开出多少张罚单视为业绩。警察被要求徒步巡逻，增加和市民的日常接触，和他们建立彼此信任的关系。警察接受了关于如何缓解紧张局面的培训，配备了随身摄像机。城市各处增设了摄像头和枪弹感应装置。

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对于普通市民来说，最明显的改变是经常看见警察在街上遛达。一开始他们不太习惯，因为警察的出现在过去就意味着附近出事了。但他们很快发现，现在警察迎着你走过来，多半只是为了闲聊一会儿，或是邀请你去参加他们组织的某个社区活动，让你因他们的存在感到安心。

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大部分警局对“合理使用武力”的定义比较宽泛。但是坎普登县警察局与纽约大学合作，制定了长达18页的武力使用细则。警察被要求 — 而不仅仅是建议 — 只有在某些情况下，在用尽所有缓解紧张的手段后才可使出锁喉杀着或开枪。警察目睹同伴违反规定时必须干预。

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根据警方数据，坎普登市民对警察过度使用武力的投诉自2014年以来减少了95%。另外，警局改组开始前的2012年该市发生了67起凶杀案，但是2019年只发生了25起。

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也许最能反映坎普登市警局改革理念的是该市在5月30日举行的反种族歧视和纪念弗罗伊德大游行。警察们不仅参加了游行而且帮忙组织。到了游行那天，他们出现时没有带防暴盾，而是开来了一辆装满冰淇淋的车。示威和平进行。

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（RCI with CBC News, Alexander Panetta, Bloomberg, Sarah Holder)

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