香港警察反送中法案集会一周年的活动中检查几名男子

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2020年6月9日，星期二，香港，警察在一场纪念反送中法案的群众集会一周年的抗议活动中检查几名男子。一年前，在一个闷热的下午，估计有一百万人在香港游行。这是这座城市自1997年回归中国以来持续时间最长、暴力程度最高的反政府运动的开始。(AP Photo/Kin Cheung)

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