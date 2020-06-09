魁北克省人权委员会：省公共系统还应再聘用2万6千名有色少数族裔

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魁北克省人权与青少年权利委员会 (CDPDJ) 本周公布的一份报告说，该省公共系统聘用的有色少数族裔员工虽然在过去几年有所增加，但是还远未达到10.4%的目标。这也属于对有色少数族裔的一种制度性歧视。

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该委员会研究了331个公共机构，其中不仅包括市政当局，公立学校，也包括酒类专卖店和水电局等政府管辖下的企业。

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例如，魁北克省酒类专卖协会旗下的商店有大约7500名员工，其中仅有122人属于有色少数族裔。省水电局有19000名员工，其中仅有706人属于有色少数族裔。

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不过，过去十年来，魁北克省公共系统中的有色少数族裔在逐步增加。2009年，他们的比例是2.7%。2019年增加到6.3%。

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魁北克省长勒格 (François Legault) 的回应是承认有问题存在。他表示，魁省公共系统的有色少数族裔员工确实比例不足。

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（Radio-Canada，Thomas Gerbet)

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