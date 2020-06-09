魁北克省, 一艘船驶过一条死亡的座头鲸

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一艘船驶过一条死亡的座头鲸。座头鲸在魁北克省韦尔切里斯附近的圣劳伦斯河里漂流。2020年6月9日星期二。一个鲸鱼研究小组称，最近几天在蒙特利尔地区吸引了人群的一只任性的座头鲸已经被发现死亡。THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

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