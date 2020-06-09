A boat cruises past a lifeless humpback whale drifting down the St. Lawrence River near Vercheres, Que. on Tuesday, June 9, 2020. A whale research group says a wayward humpback whale that had captivated crowds in the Montreal area in recent days appears to have been found dead. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

魁北克省, 一艘船驶过一条死亡的座头鲸

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年6月9日（星期二）11:36

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一艘船驶过一条死亡的座头鲸。座头鲸在魁北克省韦尔切里斯附近的圣劳伦斯河里漂流。2020年6月9日星期二。一个鲸鱼研究小组称，最近几天在蒙特利尔地区吸引了人群的一只任性的座头鲸已经被发现死亡。THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

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