加拿大安大略省长福特 / THE CANADIAN PRESS/ Tijana Martin

加拿大安省省长：“不给警队拨款”的要求没道理

作者 方华 |
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发表 2020年6月10日（星期三）09:42

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加拿大最大省份安大略省省长福特说，他一秒钟都不相信不给警队拨款的要求有道理，社区治安需要强有力的警察队伍，应该把重点放在加强对警察的培训和提高警察的服务标准上。

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美国黑人George Floyd被警察膝压致死引发暴力示威后，有越来越多的美国城市政府在考虑减少给警方的拨款、甚至是解散警察队伍，这种思潮也开始进入加拿大，只不过还没有成为气候。

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不过，安大略省政府去年为了节省开支已经削减了给安省警队的预算4600万加元。

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安大略省警队有6200名警官和3600名文职人员，为省内300多个中小城市提供警察服务。 多伦多等大城市有自己的警察队伍。

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安大略省最大、也是加拿大最大城市的多伦多，其市政府预算中至少有10亿加元被用于维持多伦多市警队，是多伦多市政府135亿加元预算中最大的一笔开支。而警察预算经费中的约90%用于工资开支。

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在加拿大，市政府的收入主要靠房地产税。按多伦多市每户住宅平均房地产税3020加元计算，其中有7百加元被用于警察服务，520加元被用于交通服务。

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