加拿大政府考虑推出特批，对疫情间到卫生领域工作的难民申请者提供居留权

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司 Radio-Canada 获知，加拿大联邦政府正在制定一个特批项目，将对在 COVID-19 疫情期间从事了医护工作的难民申请者提供永久居留权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

面对在卫生领域工作的人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个项目是临时性的，预计会覆盖全国所有地区，还不清楚有多少人将受益，但大多数符合条件的人可能会在魁北克省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次疫情期间魁北克省的老人院 （正式名称为长期护理机构CHSLD）是重灾区，魁省的死亡病例主要集中在老人院，由于人手严重缺乏，一些难民申请者到老人院提供了服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，上述特殊项目将不只局限在到老人院工作了的难民申请人，疫情期间所有到卫生机构工作了的人，包括卫生机构的保安人员在内，都符合条件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据有关提案，符合以下条件的人将有可能获得居留权：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

– 在特批措施前已经提出难民申请的人，包括申请被拒的人； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 持有有效的工作许可证； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 在卫生领域工作过； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 从加拿大出现第1例 COVID-19 病例（2020年1月25日）到宣布特批措施之日期间，已经至少工作了 4 个星期（120小时） 。

然而，疫情期间到其他领域工作的难民申请者，哪怕是在必要服务领域，将不在上述特批项目的覆盖范围内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对难民申请者表示感谢

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司说，上个月底，面对公共压力，魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特（FrançoisLegault）表示，将让魁省移民部长巴雷特（Barrette）研究有关情况，按照个案的方式进行处理，以对在疫情期间到高危卫生领域工作的难民申请人表示“感谢”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移民和难民事宜属于联邦的权限范围，近日来，魁北克省在和联邦政府在就此举行会议，但尚未达成协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“守护天使”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠疫情期间，一些难民申请人冒着高风险，到老人院进行护理，照顾病人，有些人被感染，还有人丧生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省移民律师协会（Quebec’s Association of Immigration Lawyers）的主席 Guillaume Cliche-Rivard 说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

COVID-19 疫情期间，很多难民申请人发挥了关键作用，他们到肉类加工厂和仓库里长时间工作，到长期护理院里照顾老年人，他们从事的都是严重缺乏人手的低薪工作。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在媒体报道了有关情况后，这些难民申请人被称为 “守护天使”，社区组织、维护难民权力的组织、反对党的成员开始不断呼吁允许这些在疫情间做出特殊贡献的人获得永久居留权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

正常审批程序 30 个月

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大移民与难民局的最新数据，在 2017 年至 2019年12 月期间从美国越境进入加拿大的人中，有大约 30,000 人仍在等待自己的难民申请获得审批。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

魁北克移民律师协会主席 Guillaume Cliche-Rivard 说，整个审批过程平均需要 30 个月，在此期间这些人都在工作。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

魁北克省没有记录显示在疫情期间有多少难民申请者到老人护理机构提供了服务，但 Guillaume Cliche-Rivard 表示，这一特批项目的覆盖相当广，估计可能会有数千人能获得居留权。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他补充说，这太好了，这证明政府聆听了社会的声音。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

目前联邦政府的特批居留权项目正在等候特鲁多内阁的 “绿灯”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada