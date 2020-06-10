加美在谈判，将继续延长边境封闭措施

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消息人士称，加拿大与美国之间的边境封闭协议在 6 月21 日到期之后将会继续延续。

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消息人士告诉加拿大广播公司 CBC 新闻部，加拿大和美国正在就继续延长边界限制进行谈判，但还没达成协议。

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3 月封关措施已被延续两次

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今年 3 月疫情大爆发后，加美两国达成了一项协议，暂时禁止所有非必要跨境旅行，这意味着边境只对商业运输和在必要服务行业工作的人员开放，休闲类旅行均被禁止。

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3 月的封关协议在4月和5月已经先后被延长了30天，目前的协议将于 6 月 21 日到期。

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星期二路透社首先报道了加美将延长封关措施的消息，但目前尚不清楚会延长多长时间。

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一些家庭成员可过境

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本周一，加拿大联邦政府宣布，加拿大将开始允许因封关限制而被分离的一些家庭成员从美国进入加拿大。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期一说，我们将实行部分豁免，允许公民或永久居民的直系亲属来加拿大。在这样的时刻，配偶不能在一起，孩子与父母的分离，都是非常困难的情况。

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特鲁多再次强调：

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进入加拿大的所有人都必须自我隔离14天，如果不遵守规定，可能会受到 “严重处罚”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府允许公民和永久居民的直系亲属入境的措施已经在星期一的午夜开始生效，但前提条件是他们没有任何感染新冠病毒的迹象。

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联邦政府对加拿大公民和永久居民直系亲属的定义是：

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配偶或同居伴侣；

未成年或需要依赖父母的子女；

父母或继父母，以及配偶的父母和继父母。

加美对封关措施的执行效果满意

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美国是全球新冠疫情最严重的国家之一，目前死亡人数已经超过 11 万人，累计感染病例高达 204 万。

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加拿大截止到 6 月 9 日总共有 7,835 人因新冠病毒死亡，累计病例为 96,244 例。

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加拿大副总理克莉斯蒂娅·弗里兰（Chrystia Freeland）全面负责加拿大与美国的关系，她的发言人说：

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加美双方都同意，这项边境禁令取得了良好的效果。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

航空业在力促重开边境

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继续延长对边境的限制，将不利于加拿大的航空公司和旅游业。

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旅行禁令导致大量航班取消，航空公司受到了重创，不得不削减工作人员和成本。

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加拿大政府的消息人士说：

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有一些行业在要求重新开放边境，比如加拿大航空公司 （Air Canada）。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

当被问及是否在要求重新开放边境时，加拿大航空公司在一份声明中说，世界各国政府正在放宽限制，加航正在与旅游业和行业内的机构合作，以 “简化和澄清有关旅行的规定”。

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（CBC）

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