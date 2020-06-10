加拿大安大略省一家发生新冠病毒肺炎疫情的食品加工厂 / THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

特鲁多政府要买下多余食品救济困难民众

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月10日（星期三）11:53

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加拿大特鲁多自由党政府为了挽救受到COVID-19病毒肺炎疫情沉重打击的加拿大食品加工行业、并帮助库存食品告罄的食品银行，将很快推出拨款项目，用纳税人的钱从农场主手中购买多余的食品以提供给加拿大各地的食品银行和社团慈善组织。

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加拿大联邦政府已在5月份拨款5千万加元用于帮助加拿大农业和食品行业应对COVID-19病毒肺炎疫情。

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由于COVID-19病毒肺炎的泛滥、加拿大餐饮业几乎停摆，导致大量食品突然没有了销路。结果是不少土豆开始在仓库里烂掉、鲜奶不得不被倒掉、一些早该出栏的家畜不得不继续留在农场消耗饲料或者被安乐死。

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比如，仅新布伦瑞克一个省就有7百辆载重大卡车的土豆腐烂变质。

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而与此同时加拿大各地救济生活困难家庭的食品银行却由于需求猛增和捐助减少而出现缺乏食品供应的问题。

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专家们认为，加拿大联邦政府出台购买多余食品提供给食品银行的项目是一举两得之举，既帮助了农牧业食品卖不出去的农场主、也帮助了面财务困难缺乏食品的加拿大民众。

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RCI with Stephanie Levitz • The Canadian Press、CBC News

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