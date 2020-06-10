疫情下加拿大外籍工人抱怨歧视和剥削

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加拿大外籍工人变革联盟Migrant Workers Alliance for Change表示，在COVID-19病毒肺炎疫情下外籍工人被剥削、受歧视的问题在加拿大变得更加严重。

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千人抱怨

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加拿大外籍工人变革联盟指出，有一千多名在加拿大打工的外籍工人向该组织抱怨说，他们的工作和居住条件很拥挤、无法保持2米的防疫距离、缺乏防疫保护用品、在两个星期的隔离防疫期间缺乏合理的膳食供应、雇主对其提供的食宿收取高额费用、工作负担加重、被迫加班加点、和有色人种少数族裔受到歧视，等等。

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Syed Hussan认为，该组织收到的这些抱怨还只是问题的一小部分，因为许多外籍工人担心报复而不敢报告、或者是由于语言等多方面的问题而没有能力报告。

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加拿大外籍工人变革联盟执行主任Syed Hussan指出，虽然外籍工人抱怨的许多问题在COVID-19病毒肺炎疫情之前也存在，但新冠病毒肺炎疫情让这些问题明显恶化；已经有两名外籍工人死于COVID-19病毒肺炎、两人住进了高危病房、几百人被确诊感染新冠病毒。

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此外，加拿大劳动法规一般没有保护外籍工人权益的条款，外籍工人在最低工资、加班费、每天工作时数限制和每周工作天数限制方面都缺乏加拿大籍工人享有的保护。

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移民身份

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加拿大外籍工人变革联盟呼吁加拿大联邦政府采取给外籍打工者以移民身份的做法以保护这些外籍工人的权益。因为有了移民身份可以帮助外籍工人免除对雇主打击报复的害怕、而比较敢于站起来保护自己的合法权益。

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加拿大外籍工人变革联盟的执行主任Syed Hussan指出，在雇主的赞助下以工作签证来加拿大打工的外籍工人，如果拒绝接受雇主交给的不安全工作会被雇主解聘，会面临失去住所、被遣送回国、将来难以再来加拿大打工的问题；而有了移民身份，外籍工人就没有了这些紧箍咒。

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加拿大每年需要约6万名外籍工人从事季节性工作。

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政府拨款

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今年4月份在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下，加拿大联邦政府拨出5千万加元专款用于帮助依靠外籍工人的农场和海鲜食品加工厂对付新冠病毒疫情，以确保加拿大食品供应链正常运转。

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这个联邦政府项目按每个外籍工人给雇主1500加元的标准，拨款支付新抵达加拿大的外籍工人为期两个星期隔离防疫期间的食宿费用和基本工资。

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加拿大安大略省水果蔬菜农场协会主席Bill George表示，他对外籍工人抱怨工作条件不安全和支付的工资不符合标准的问题不知情。但他知道外籍工人的宿舍环境每年两次受到当地健康当局的严格检查，而且不时还有省政府和联邦政府的检察员实地到访查检；到目前为止还没有听说安大略省有雇佣外籍工人的农场主因为提供的居住条件不符合新冠病毒肺炎防疫标准而受到政府有关部门的罚款。

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Bill George认为，不只是雇佣外籍工人的蔬菜水果农场遇到新冠病毒肺炎疫情带来的挑战，而是所有的雇主都面临着如何在疫情下保证工作环境安全的挑战；在有效的新冠病毒疫苗出现之前这个挑战不会消失。

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政府检查

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加拿大联邦政府劳动部提供的数字显示，劳动部的检察员在今年3月1日到5月29日期间进行了585次实地检查，但没有透露是否有雇佣外籍工人的工厂或农场因为违反新冠病毒肺炎防疫状态下的新规定而受到处罚。

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根据加拿大联邦政府的有关规定，违反新冠病毒肺炎防疫法规和外籍工人待遇法规的公司企业会面临高达1百万加元的罚款和永久性禁止使用外籍工人的惩处。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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