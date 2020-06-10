美国华盛顿国会山乔治·弗洛伊德的兄弟听证会上宣誓

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2020年6月10日，星期三，在美国华盛顿国会山，乔治·弗洛伊德的兄弟菲洛尼丝·弗洛伊德在众议院司法委员会关于警察行为和责任改革的听证会上宣誓。弗洛伊德在为他的乔治·弗洛伊德举行葬礼的第二天到达了国会山。在呼吁改变警察行为和结束种族偏见的示威游行中，乔治·弗洛伊德已经成为全世界的象征。(Brendan Smialowski/Pool via AP)

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