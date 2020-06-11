全球新冠病例增长迅速，一些地区疫情尚未达到最高峰

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加拿大各省都在宣布解封方案，生活在逐步恢复正常。但是在全世界范围内，自6月初以来，全球每日新增病例超过12万，增长率比疫情发生以来任何时候都要高。而更大的危险来自人们的松懈。世卫组织警告说，只要一个国家还有疫情，全世界都不能免除病毒的威胁，现在还远不到放松警惕的时候。

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西南亚和拉美国家是重灾区

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以6月7日为例，这一天全世界新增13万6千病例，其中四分之三集中在十个国家。这些国家大多位于西南亚和拉美。

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伊朗一度曾抹平疫情曲线，但是自5月中旬以来，全国每日新增病例上升到2000至3000，几个最近解封的地区疫情尤其严重。

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巴基斯坦几个星期来每日新增病例超过3000， 在6月9日更是达到5385例。

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沙特阿拉伯5月份的病例增长略微放缓，但是自6月初以来再次回到每日至少3000例的水平。麦加省港口城市吉达爆发疫情。沙特政府不得不在6月7日再次禁止国际客运航班出入，并在吉达市实行宵禁。

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巴西成为全球第二大疫情中心

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自5月底以来，巴西每天都新增15000到3万病例，每日死亡人数超过千人。该国累计病例现已超过70万，死亡37000人，目前是全世界病例第二多的国家，仅次于美国。但尽管如此，巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）仍在对疫情轻描淡写，称“死亡是每个人的命运”。

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墨西哥的每日新增病例自6月初以来直逼4000，而且是在病毒检测严重不足的情况下。智利的每日新增病例自5月20日以来也超过了3000。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）认为，中美和南美地区的疫情还远远没有达到最高峰。

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世卫组织：疫情在非洲加速蔓延

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世卫组织星期四说，新冠疫情在非洲的蔓延正在加速，并正在从首都城市蔓延到乡村地区。另外，当地面临检测试剂不足的问题。

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南非是非洲疫情最严重的国家。该国上个月开始解封后，病例增长出现回升，6月初以来的每日新增病例达到2000。

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加拿大自5月26日以来，全国每日新增病例均保持在千人以下。自5月28日以来，每日死亡人数未超过百人。BC省连续五天未出现死亡病例。

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新西兰在最后一名患者痊愈、并且连续17天未出现新病例后，本周一宣布取消所有防疫措施，仅限制外国航班入境。

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（RCI avec Radio-Canada, Mélanie Meloche-Holubowski, Thomson Reuters , CBC News)

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