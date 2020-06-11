全球新冠病例增长迅速，巴西是疫情最严重的国家之一。(Andre Coelho/Getty Images)

全球新冠病例增长迅速，一些地区疫情尚未达到最高峰

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月11日（星期四）17:25

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大各省都在宣布解封方案，生活在逐步恢复正常。但是在全世界范围内，自6月初以来，全球每日新增病例超过12万，增长率比疫情发生以来任何时候都要高。而更大的危险来自人们的松懈。世卫组织警告说，只要一个国家还有疫情，全世界都不能免除病毒的威胁，现在还远不到放松警惕的时候。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西南亚和拉美国家是重灾区

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以6月7日为例，这一天全世界新增13万6千病例，其中四分之三集中在十个国家。这些国家大多位于西南亚和拉美。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗一度曾抹平疫情曲线，但是自5月中旬以来，全国每日新增病例上升到2000至3000，几个最近解封的地区疫情尤其严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

巴基斯坦几个星期来每日新增病例超过3000， 在6月9日更是达到5385例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沙特阿拉伯5月份的病例增长略微放缓，但是自6月初以来再次回到每日至少3000例的水平。麦加省港口城市吉达爆发疫情。沙特政府不得不在6月7日再次禁止国际客运航班出入，并在吉达市实行宵禁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

巴西成为全球第二大疫情中心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自5月底以来，巴西每天都新增15000到3万病例，每日死亡人数超过千人。该国累计病例现已超过70万，死亡37000人，目前是全世界病例第二多的国家，仅次于美国。但尽管如此，巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）仍在对疫情轻描淡写，称“死亡是每个人的命运”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

墨西哥的每日新增病例自6月初以来直逼4000，而且是在病毒检测严重不足的情况下。智利的每日新增病例自5月20日以来也超过了3000。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）认为，中美和南美地区的疫情还远远没有达到最高峰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫组织：疫情在非洲加速蔓延

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫组织星期四说，新冠疫情在非洲的蔓延正在加速，并正在从首都城市蔓延到乡村地区。另外，当地面临检测试剂不足的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

南非是非洲疫情最严重的国家。该国上个月开始解封后，病例增长出现回升，6月初以来的每日新增病例达到2000。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自5月26日以来，全国每日新增病例均保持在千人以下。自5月28日以来，每日死亡人数未超过百人。BC省连续五天未出现死亡病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新西兰在最后一名患者痊愈、并且连续17天未出现新病例后，本周一宣布取消所有防疫措施，仅限制外国航班入境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, Mélanie Meloche-Holubowski, Thomson Reuters , CBC News)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大流行病学家警告：第二波疫情恐如海啸

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情高峰后解封，加拿大能从其他国家的经验中学到什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康国际
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Un comité du Sénat demande au Pentagone de rompre avec l'héritage sudisteFinancement des écoles françaises de Colombie-Britannique : la Cour suprême tranchera demainQuébec injecte 753 millions pour relancer le tourismeIl y a du racisme systémique dans la GRC, rétorque Trudeau à Brenda LuckiAccurso a eu un procès « à armes égales », selon le DPCPPhoto de Trump devant une église : le chef d’état-major des armées fait son mea culpaLes vacances de la construction auront lieu comme prévuSoldats dans les CHSLD : Legault réclame des réponses d'OttawaL'Ontario autorise les visites dans les foyers pour aînés dès le 18 juinLa police des polices en Ontario colligera des données raciales
Chicago investigating after officers caught on video 'lounging' in burglarized office during recent protestsSuspect in California police ambush dead following shootoutSeattle protesters stake out 'autonomous zone,' angering TrumpCanadian Museum for Human Rights aware of racism concerns for years: former employeeTrudeau, Tories spar over who's to blame for delaying disability support paymentsB.C. records highest number of fatal overdoses in a single month, with 170 deathsPolice officer who fatally shot young Ontario Black man with schizophrenia not talking to investigatorsStock markets sell off sharply as COVID-19 fears come roaring backFederal government asks for another 5 months to revamp assisted dying lawWith a swing and silence, PGA Tour gets back to business at Colonial