加拿大政府抗疫救助金可能助长了吸毒问题

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥加拿大、导致经济和社会生活几乎停摆的情况下，加拿大大城市存在的瘾君子吸毒过量致死的社会问题比较少见诸报端；但这个问题并没有消失，实际上是在恶化。

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其中一个有些出人意料的原因是加拿大联邦政府推出的、目的是帮助由于COVID-19病毒肺炎疫情而失去工作的人渡过难关的紧急救助金项目CERB。

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加拿大首都渥太华一些帮助吸毒瘾君子的社会工作者指出，防疫期间保持社交距离的防疫措施让瘾君子往往在没有人在场的情况下独自使用毒品、越来越强力的街头毒品、和容易到手的每月2千加元的紧急救助金，这些因素带来的结果是吸毒过量死亡者的数量明显增多。

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渥太华城区帮助吸毒者等弱势群体的Ottawa Inner City Health机构的负责人Anne Marie Hopkins举例说，她知道有人在拿到2千加元救助金后买了毒品、租了旅店房间，结果由于毒品过量而独自死在旅店房间里。

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统计数字显示，不列颠哥伦比亚省今年4月份死于毒品过量的人数比去年同期猛增了39%。

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RCI with Catherine Cullen • CBC

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