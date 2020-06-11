多伦多市公交系统将要求乘客戴口罩。(CP/Nathan Denette)

加拿大最大城市多伦多计划强制性规定乘坐公交必须戴口罩

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月11日（星期四）18:58

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多伦多市长托利（John Tory）星期四宣布，市政府计划自7月2日起在全市公交系统实行上车须戴口罩的强制性规定，同时向乘客发放一百万个非医用口罩，重点目标是低收入社区和边缘化社区。

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这项规定还需要得到多伦多公交系统理事会的批准才可执行。理事会将在下个星期开会。目前在多伦多公交系统的乘客中已经有至少一半人自动戴口罩。

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多伦多市政府的这项计划得到了公交局总裁里克.利里（Rick Leary）和工会的支持。实际上，工会自5月份以来就一直在呼吁市政府采取类似措施。工会主席卡洛斯. 桑托斯（Carlos Santos）说，强制规定戴口罩将保护员工和乘客，并阻止疫情进一步蔓延。

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首都渥太华已经自6月1日起要求公交乘客戴口罩。蒙特利尔也宣布将在秋季到来以前向公交乘客发放150万个口罩，但是没有做出强制性规定。

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安大略省的每日新增病例本周持续下降，星期四新增203例，为3月底以来最低水平。

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（RCI with CBC News，Nick Boisvert)

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