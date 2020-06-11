加拿大皇家骑警总监表示接受监察机构对处理原住民抗议方式的大部分建议

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大皇家骑警总监布伦达.拉奇(Brenda Lucki）说，她接受民间审查与投诉委员会（CRCC）对如何处理原住民反能源项目示威的大部分建议，将在本星期交出她的“读后感”。这是该委员会公布调查报告之前的最后一道程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2013年在新不伦瑞克省，原住民为阻止一个天然气开采项目进行了数月的抗议活动，并在公路上设置路障。加拿大皇家骑警使用武力驱散示威者，先后逮捕了数十人。CRCC对此事进行了调查，并在去年3月把报告交给了拉奇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

调查委员会认为，警方总的来说没有滥用武力，逮捕抗议者也有合理的依据。但是在当地设置哨卡和进行搜捕的做法属于过度反应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉奇表示，委员会用了一两年的时间来调查此事，她也需要认真阅读报告并思考其中的建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CRCC是加拿大皇家骑警的监察机构。每年该机构都会收到两千多起来自公众的投诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP, CBC News, Catharine Tunney, Rosemary Barton, Philip Ling )

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada